Dnestr.TV

 
0

ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентябре 2021г.

ГОССТАТ ПМР : уровень зарплат в Приднестровье в сентябре 2021г.

Данные по уровню заработной платы в сентябре 2021г. и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за сентябрь 2021 года составила 5 545 рублей ПМР ($344 по курсу ПРБ) – на 9,3% выше, чем за соответствующий период прошлого года.

Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 90 526 человек, что на 2,25% меньше показателя годом ранее, сообщаетnewspmr.com

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за сентябрь 2021 года составила 6 564 рубля ($407 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 980 рублей. Темп роста за год – 109,8%.

Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются:
- электро и радиосвязь – 14 665 руб.;
- черная металлургия – 10 386 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 8 812 руб.;
- информационно-вычислительное обслуживание – 7 878 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются:
- лесное хозяйство – 2 361 руб.;
- материально-техническое снабжение – 2 567 руб.;
- почтовая связь – 2 862 руб.;
- геология и метеорология – 3 339 руб.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 7 336 рублей ($455 по курсу ПРБ). В сентябре 2020 года эта величина находилась на уровне 6 561 рубль. Темп роста за год – 111,8%.

Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 643 человека – на 2,9% меньше, чем было годом ранее.

Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются:
- черная металлургия – 10 386 руб.;
- машиностроение и металлообработка – 8 812 руб.;
- электроэнергетика – 7 439 руб.;
- мукомольно-крупяное и комбикормовое производство – 7 192 руб.

Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются:
- полиграфическое производство – 5 104 руб.;
- электротехническое производство – 5 879 руб.;
- легкая промышленность – 6 045 руб.;
- химическая промышленность – 6 346 руб.

НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА

Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за сентябрь 2021 года составила 4 462 рубля ($277 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 107 рублей. Темп роста за год – 108,6%.

Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются:
- управление свободными экономическими зонами – 12 507 руб.;
- страхование – 9 273 руб.;
- банки и кредитование – 8 957 руб.;
- физкультура, отдых и туризм – 6 924 руб.

Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются:
- дошкольное образование – 2 906 руб.;
- социальное обеспечение – 3 087 руб.;
- культура и искусство – 3 161 руб.;
- дополнительное образование – 3 404 руб.

БЮДЖЕТНИКИ

Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за сентябрь 2021 года составила 3 862 рубля ($240 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2020 года эта зарплата находилась на уровне 3 519 рублей. Темп роста за год – 109,7%.

Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 804 человека. Это на 1,4% меньше, чем было годом ранее.

Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются:
- общая коммерческая деятельность – 6 994 руб.;
- органы государственной власти – 6 403 руб.;
- редакции и издательства – 4 753 руб.
- высшее образование – 4 684 руб.;

Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются:
- торговля и общепит – 2 372 руб.;
- социальное обеспечение – 3 087 руб.;
- дошкольное образование – 2 906 руб.;
- культура и искусство – 3 145 руб.

Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Сегодня, 11:10
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Доброе утро! Новые цены на топливо
  • Итоги первых восьми месяцев. В Приднестровье на одного ...
  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Установлен памятник Никифору Северину
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна