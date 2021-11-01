Данные по уровню заработной платы в сентябре 2021г. и численному составу предоставлены Государственной службой статистики Приднестровской Молдавской Республики.
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника в экономике Приднестровья (без субъектов малого предпринимательства) за сентябрь 2021 года составила 5 545 рублей ПМР ($344 по курсу ПРБ) – на 9,3% выше, чем за соответствующий период прошлого года.
Средняя численность работников списочного состава во всех отраслях экономики Приднестровья за отчетный период текущего года составила 90 526 человек, что на 2,25% меньше показателя годом ранее, сообщаетnewspmr.com
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в производственной сфере экономики Приднестровья за сентябрь 2021 года составила 6 564 рубля ($407 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 5 980 рублей. Темп роста за год – 109,8%.
Самыми высокооплачиваемыми в производственной сфере являются: - электро и радиосвязь – 14 665 руб.; - черная металлургия – 10 386 руб.; - машиностроение и металлообработка – 8 812 руб.; - информационно-вычислительное обслуживание – 7 878 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями производственной сферы приднестровской экономики являются: - лесное хозяйство – 2 361 руб.; - материально-техническое снабжение – 2 567 руб.; - почтовая связь – 2 862 руб.; - геология и метеорология – 3 339 руб.
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Среднемесячная начисленная заработная плата в промышленном секторе, входящего в состав производственной сферы приднестровской экономики, за обозначенный период составила 7 336 рублей ($455 по курсу ПРБ). В сентябре 2020 года эта величина находилась на уровне 6 561 рубль. Темп роста за год – 111,8%.
Средняя численность работников списочного состава в отраслях промышленности Приднестровья за отчетный период текущего года составила 21 643 человека – на 2,9% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми промышленного сектора экономики Приднестровья являются: - черная металлургия – 10 386 руб.; - машиностроение и металлообработка – 8 812 руб.; - электроэнергетика – 7 439 руб.; - мукомольно-крупяное и комбикормовое производство – 7 192 руб.
Наименее оплачиваемыми промышленного сектора экономики приднестровской экономики являются: - полиграфическое производство – 5 104 руб.; - электротехническое производство – 5 879 руб.; - легкая промышленность – 6 045 руб.; - химическая промышленность – 6 346 руб.
НЕПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА
Среднемесячная начисленная заработная плата в непроизводственной сфере экономики Приднестровья за сентябрь 2021 года составила 4 462 рубля ($277 по курсу ПРБ). Годом ранее эта зарплата составляла 4 107 рублей. Темп роста за год – 108,6%.
Самыми высокооплачиваемыми в непроизводственной сфере являются: - управление свободными экономическими зонами – 12 507 руб.; - страхование – 9 273 руб.; - банки и кредитование – 8 957 руб.; - физкультура, отдых и туризм – 6 924 руб.
Наименее оплачиваемыми отраслями непроизводственной сферы являются: - дошкольное образование – 2 906 руб.; - социальное обеспечение – 3 087 руб.; - культура и искусство – 3 161 руб.; - дополнительное образование – 3 404 руб.
БЮДЖЕТНИКИ
Средняя оплата труда работников организаций, полностью финансируемых из бюджета республики за сентябрь 2021 года составила 3 862 рубля ($240 по курсу ПРБ). За аналогичный период 2020 года эта зарплата находилась на уровне 3 519 рублей. Темп роста за год – 109,7%.
Средняя численность работников списочного состава, полностью финансируемых из бюджета республики за отчетный период текущего года, составила 40 804 человека. Это на 1,4% меньше, чем было годом ранее.
Самыми высокооплачиваемыми организациями бюджетной отрасли являются: - общая коммерческая деятельность – 6 994 руб.; - органы государственной власти – 6 403 руб.; - редакции и издательства – 4 753 руб. - высшее образование – 4 684 руб.;
Наименее оплачиваемыми организациями в бюджетной отрасли являются: - торговля и общепит – 2 372 руб.; - социальное обеспечение – 3 087 руб.; - дошкольное образование – 2 906 руб.; - культура и искусство – 3 145 руб.
Данные по Министерствам внутренних дел, госбезопасности, обороны, Государственному таможенному комитету и Следственному комитету в статистическую отчетность не вошли, поскольку не предоставляются для обработки Госслужбе статистики Приднестровской Молдавской Республики.