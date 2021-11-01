Министерство внутренних дел ПМР открывает доступ к видеокамерам, установленным на самых оживлённых участках дорог городов Тирасполь и Бендеры .
Узнать, насколько загружен перекрёсток, через который лежит путь на работу или домой, нет ли на том или ином участке аварии, или просто понаблюдать за движением транспорта теперь можно на официальном сайте МВД. Есть возможность зайти с компьютера или телефона.
На главной странице справа есть значок «Безопасный город онлайн». Кликаем на него и переходим на новую страницу. Здесь выведено изображение с восьми камер.
Ранее Министерство внутренних дел ПМР сообщило о запуске мобильного приложения для граждан «SMART-навигатор», которое начнёт функционировать в полном объёме с 10 ноября. Приложение «SMART-навигатор» доступно для скачивания в Play Market. Чтобы пользоваться сервисами в полном объёме, обязательно необходимо пройти процедуру идентификации: прийти в любое подразделение Департамента информации и связи МВД и подтвердить свою личность.