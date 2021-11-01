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В Молдове стая волков держит в страхе целый поселок

В Молдове стая волков держит в страхе целый поселок

Стая волков держит в страхе целый поселок. Овцы пропадают десятками, жители по ночам боятся выходить из домов, передает btv.md

В селе Мэгуреле Унгенского района волки постоянно нападают на домашний скот. Только за прошлую неделю пропало 40 овец, 22 из которых позже были найдены растерзанными.

Хозяин овчарни призывает власти дать разрешение на отстрел волков. Он мотивирует это тем, что волки могут начать нападать на жителей села, которые и без того отказываются выходить по ночам из домов. Их пугает волчий вой.

btv.md
  • Сегодня, 07:23
  • DTV
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