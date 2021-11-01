На одном из самых значимых для Приднестровья памятных мест – Кицканском плацдарме – высажено несколько тысяч луковиц тюльпанов. Акция прошла в рамках программы озеленения городов и посёлков республики. В ней приняли участие курсанты Тираспольского юридического института МВД ПМР, кадеты, воспитанники РУВК и представители одной из политических партий.
Сначала вокруг стелы навели порядок, убрали мусор с территории, расчистили аллеи от опавшей листвы. После уборки участники субботника приступили к высадке цветов.
Более десяти сортов тюльпанов, а ещё древовидные пионы и хвощ были привезены из пос. Никольское. Селекционер Неля Лилюк много лет занимается разведением цветов. В этом году своими саженцами и луковицами решила поделиться с республикой. За их высадкой на аллеях Неля наблюдала лично. Подсказывала кое-какие тонкости, пишет пресс-центр МВД ПМР.
Первокурсница юридического института Ангелина Молдован тюльпаны высаживала впервые в жизни. Девушка говорит: «Процесс несложный. Важно сосредоточиться и использовать все советы специалиста».
А вот десятиклассница из Республиканского кадетского корпуса Мария Апанасенко толк в посадке растений знает. Не раз помогала родителям на даче. Она призналась, что гордится тем, что здесь, на Кицканском плацдарме, останется частичка её труда.
На аллеях и у подножия Кицканского плацдарма было высажено почти 4000 тюльпанов: жёлтые ранние, голландские крупные и обычные красные, бархатные и даже махровые. Уже следующей весной у легендарного памятника расстелется разноцветный ковёр из цветов.