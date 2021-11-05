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Воронин сложит с себя полномочия председателя ПКРМ

Воронин сложит с себя полномочия председателя ПКРМ

В воскресенье, 7 ноября, в 104-ю годовщину Октябрьской революции в Партии коммунистов Республики Молдова официально закончится “эпоха Владимира Воронина”.

На IX съезде политформирования неизменный председатель ПКРМ сложит с себя полномочия. Спустя 28 лет у партии появится новый лидер, а Владимир Воронин станет её почётным председателем.

“Решение принято – я покидаю пост председателя Партии коммунистов”. Поставив абсолютный рекорд по продолжительности управления партией в Молдове, Владимир Воронин уходит, потому что “совесть надо иметь”, отметил Воронин.

“30 лет быть во главе партии с момента ее создания – это большая нагрузка. С 1998 года мы стали парламентской партией. Потом были у власти, дважды я занимал президентский пост. Все это в сумме я предъявлю для убеждения делегатов съезда, что пора мне дать почетную какую-то отставку”, – цитирует Воронина sputnik.md.

Экс-президент отметил, что не собирается уходить на пенсию и перестать заниматься делами партии.

Воронин также отказался назвать кандидатов на пост будущего председателя партии.
  • Сегодня, 07:34
  • DTV
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