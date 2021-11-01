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Делегация Приднестровья в ОКК выступила с протестом против действий молдавской стороны

Делегация Приднестровья в ОКК выступила с протестом против действий молдавской стороны

Приднестровские сельхозпроизводители села Кременчуг обратились к приднестровской делегации в ОКК с жалобой на притеснения со стороны таможенных органов Молдовы. Дело в том, что свою продукцию фермеры везут на продажу в Тирасполь через село Копанка, которое находится под юрисдикицей Молдовы. Таможенные органы сопредельного государства периодически выставляют на этой дороге пост, который требует у приднестровских аграриев сопроводительные документы РМ и при их отсутствии арестовывает товар и транспортные средства, а производителей привлекает к административной ответственности, сообщает novostipmr.com.

«Молдавская сторона настойчиво создаёт для граждан Приднестровья искусственные препятствия для перемещения произведённой ими продукции сельскохозяйственного назначения, перевозимой по Зоне безопасности с целью предпринимательской деятельности», - говорится в заявлении, направленном в Объединенную контрольную комиссию приднестровской делегацией.

Тем самым, считает делегация Приднестровья, молдавская сторона по сути провоцирует конфликтные ситуации в Зоне безопасности в условиях, когда ведётся переговорный процесс по урегулированию вооружённого конфликта. Более того, действия молдавской стороны нарушают принятый еще в феврале 2007 года порядок выставления постов правоохранительных органов в Зоне безопасности.

Такие действия Молдова совершает не впервые: жалобы от аграриев Кременчуга на появление таможенных постов поступали в ОКК еще в 2019 году.

В заявлении отмечается, что складывается впечатление, что тем самым молдавская сторона пытается спровоцировать Приднестровье на ответные действия. Такое развитие событий является нежелательным и не способствующим поддержанию стабильности в Зоне безопасности.

«Приднестровская делегация обращается к участникам ОКК и в первую очередь к делегации Молдовы с предложением принять меры для прекращения действий, способных привести к росту напряжённости в Зоне безопасности», - говорится в заявлении.
novostipmr.com
  • Сегодня, 07:39
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