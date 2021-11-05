Вице-премьер-министр по реинтеграции, главный переговорщик Молдовы в процессе приднестровского урегулирования Владислав Кульминский заявил о своей отставке по личным причинам. Об этом говорится в заявлении, которое он опубликовал на сайте агентства infotag.md.
«Дорогие друзья, по личным причинам я подал заявление об отставке с должности вице-премьер-министра по реинтеграции. Недавние семейные события требуют моего постоянного физического присутствия, что не позволяет мне продолжать полностью посвящать себя решению задач, исходящих из занимаемой должности. За этот короткий период времени я работал, чтобы внести свой вклад в обеспечение стабильности на тех участках, за которые отвечал, в непростые для нашей страны времена. Благодарю Премьер-министра, Президента и весь коллектив за доверие. Всегда остаюсь в распоряжении коллег в целях оказания любой профессиональной поддержки, которая может понадобиться», - говорится в заявлении.
Владислав Кульминский стал вице-премьер-министром по реинтеграции в составе правительства Натальи Гаврилица 6 августа. До этого он работал в структурах по урегулированию конфликтов ООН, а также в гражданском обществе, являясь одним из учредителей Института стратегических инициатив.
Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица подписала заявление об отставке вице-премьера Влада Кульминского.
Глава правительства заявила, что сожалеет об этом решении, но что оно «не имеет ничего общего с действиями по вопросу об урегулировании приднестровского спора», передает noi.md
«Сегодня я подписала заявление об отставке вице-премьера Влада Кульминского. Мы сожалеем о решении нашего коллеги, но понимаем, что это таковы обстоятельства. Несомненно, его отставка связана с личными причинами и не имеет ничего общего с действиями по вопросу об урегулировании приднестровского спора», - отметила Наталья Гаврилица. «У меня есть все основания полагать, что опыт г-на Кульминского с этого момента будет очень полезен правительственной команде», - добавила премьер.
Экс-вице-премьер по реинтеграции Ольга Чеботарь раскритиковала Владислава Кульминского, который сменил ее на этом посту, а через три месяца заявил об отставке, сообщает sputnik.md.
️"Думаю, господин Кульминский усвоил урок и понял, что должность вице-премьера требует ответственности и храбрости, чего не было видно, пока он занимал этот пост", – написала Чеботарь в Facebook.
️За почти три месяца пребывания Кульминского на посту — ноль результатов в переговорном процессе, полный застой в деятельности рабочих групп, заметила Чеботарь.️ Она также заявила, что срыв раунда переговоров "5+2", который должен был пройти в Стокгольме 2-4 ноября, "оставил горькое послевкусие и обескураженную команду Бюро по реинтеграции".
"Хотя я далеко от Молдовы, мне больно от того, что все, что удалось построить, было разрушено", — написала бывший вице-премьер. sputnik.md