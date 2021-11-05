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Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году

Стало известно, кто получит «Золотой мяч» в 2021 году

Форварда французского «ПСЖ» Лионеля Месси уведомили о том, что он получит «Золотой мяч» в 2021 году, передает RTP.

Отмечается, что Месси уже дал интервью журналу France Football, который вручает награду, передает gazeta.ru

Церемония награждения состоится 29 ноября в Париже.

10 августа «ПСЖ» официально объявил о подписании контракта с Лионелем Месси. Соглашение рассчитано до 2023 года.

Месси является воспитанником каталонского клуба. Он дебютировал за основную команду в 2004 году. Вместе с сине-гранатовыми он выиграл 35 титулов. Форвард шесть раз становился обладателем «Золотого мяча». В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах чемпионата Испании, в которых забил 30 мячей и отдал девять результативных передач.

Ранее аргентинский форвард «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси заявил, что руководство «Барселоны» не просило его играть бесплатно в каталонском клубе.

«Я сделал все возможное, чтобы остаться в клубе, однако меня никогда не просили играть бесплатно. Меня попросили понизить зарплату на пятьдесят процентов. Кстати, я сделал это без проблем. Мы были готовы больше помогать клубу. Моя семья хотела остаться в Барселоне», — сказал Месси.

Главред France Football опроверг, что Месси уведомили о получении «Золотого мяча»: «Это полная чушь. Блеф»

Главный редактор журнала France Football Паскаль Ферре отреагировал на информацию о том, что нападающий «ПСЖ» Лионель Месси получит «Золотой мяч».

Ранее стало известно, что аргентинца уже уведомили о том, что он выиграл награду.

«Это полная чушь. Мы наблюдаем подобные вещи последние 10 дней. Большой блеф», – заявил Ферре, передает sports.ru.

В прошлом сезоне Месси выиграл Кубок Америки со сборной Аргентины, а также стал лучшим бомбардиром Ла Лиги в составе «Барселоны». В испанском чемпионате он забил 30 голов.

«Золотой мяч» вручат 29 ноября в Париже.
  • Сегодня, 17:25
  • DTV
  • Просмотров: 22
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