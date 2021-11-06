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Ковид: Европа снова вводит ограничения

Ковид: Европа снова вводит ограничения

На фоне резкого роста заболеваемости COVID-19 власти Австрии и других стран Европы с понедельника вводят ограничения в отношении непривитых.
Доступ во многие общественные места, включая рестораны, гостиницы и парикмахерские, требует сертификат о вакцинации или справка о перенесенном заболевании. Эта мера также распространяется на мероприятия с участием более 25 человек, сообщает euronews.com

В Германии также число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом за минувшие сутки достигло максимума за все время пандемии. Врачи опасаются скорой перегрузки отделений реанимации. В стране отныне действует правило допуска в общественные места только для переболевших или привитых.

В большинстве стран Центральной и Восточной Европы уровень вакцинации населения ниже, чем средний показатель по ЕС. В Румынии, где на прошлой неделе был зарегистрирован самый высокий показатель суточной смертности с начала пандемии, дети могут посещать занятия в тех школах, где прививку сделали более 60% учителей.

Власти Хорватии приняли решение расширить сферу применения так называемых ковид-паспортов на всех государственных служащих с 15 ноября. Это также коснется граждан, пользующихся услугами различных учреждений. Все общественные мероприятия, кроме свадеб, должны завершаться к полуночи.

euronews.com
  • Сегодня, 17:28
  • DTV
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