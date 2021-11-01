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За 9 месяцев в Приднестровье пришло более $100 млн денежных переводов

За 9 месяцев в Приднестровье пришло более $100 млн денежных переводов

В январе-сентябре нынешнего года в Приднестровье поступило 106,4 миллиона долларов в виде частных денежных переводов. Это на 15,1 миллиона, или на 16,5%, больше прошлогоднего уровня, сообщает Приднестровский республиканский банк.

Если говорить о странах, откуда отправляются частные трансферты, то в первую пятерку в порядке убывания здесь входят Россия, Израиль, Германия, США и Италия. На РФ традиционно приходится более половины (51,8%) всех поступивших в Приднестровье переводов. Устойчиво растет доля Израиля – на сегодняшний день она составляет 8%. Почти 6% от общей суммы ремиттансов в первые 9 месяцев пришло в ПМР из ФРГ.

При этом приднестровцы в январе-сентябре перевели за рубеж 27,1 миллиона долларов. Здесь тоже лидирует Россия (13,6 миллиона), затем следуют Украина (7,65 миллиона) и Турция (2,2 миллиона).

novostipmr.com
  • Сегодня, 17:32
  • DTV
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