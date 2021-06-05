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Приднестровская делегация в ОКК обеспокоена полетами самолетов над Зоной безопасности на Днестре

Приднестровская делегация в ОКК обеспокоена полетами самолетов над Зоной безопасности на Днестре

Приднестровская делегация в Объединённой контрольной комиссии обеспокоена инцидентами в Зоне безопасности. Только в октябре было зафиксировано шесть инцидентов.

«Разрешения на полёт в ОКК не просили. Нарушение договорённостей – налицо», - пишет Telegram-канал «Мир на Днестре».

- 6 октября над Бендерами пролетела белая «Cessna-172», над Копанкой - самолет «Piper-P285»;

- 7 октября в районе селом Пырыта пролетела «Cessna-150G»;

- 20 октября неизвестный самолёт пролетал над Бендерами и Гиской. 21 октября – примерно в том же районе;

- 24 октября над Дубоссарами пролетел вертолёт.

Разрешения на полёт в ОКК данные авиасуда не просили.

Приднестровская делегация в ОКК обеспокоена полетами самолетов над Зоной безопасности на Днестре

Подробнее: https://bloknot-moldova.md/news/mnozhestvo-samoletov-letaet-bez-sanktsiy-nad-zonoy-1411389
  • Сегодня, 17:43
  • DTV
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