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Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину

Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.

"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", — говорится в заявлении ведомства.

График поставок сформирован с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, сообщает ria.ru.

Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.

Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом.
ria.ru
  • Сегодня, 18:05
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