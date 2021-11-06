Белоруссия возобновила поставки электроэнергии на Украину, об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики республики.
"Белорусская электроэнергия начала поступать в украинскую энергосистему 6 ноября. В соответствии с подписанным контрактом, поставки будут осуществляться в течение ноября", — говорится в заявлении ведомства.
График поставок сформирован с учетом технических возможностей: режимов работы энергосистемы и мощностей генерирующего оборудования, сообщает ria.ru.
Ранее компания "Укрэнерго" сообщила, что Украина вынужденно воспользовалась аварийной помощью из энергосистемы Белоруссии, ее ориентировочный объем составил около 3500 мегаватт-часов.
Министр энергетики Герман Галущенко в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт. А премьер-министр Денис Шмыгаль затем заверил, что Украина полностью готова к отопительному сезону в условиях энергетического кризиса в Европе и вся страна зимой будет с теплом. ria.ru