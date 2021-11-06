Как заявил президент, «некоторые пишут», что вместо него в больницах заболевших COVID-19 посещает двойник. Таким образом Лукашенко хотел показать, что действительно лично общается с пациентами.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко снял защитную маску в красной зоне больницы, где лежат заболевшие COVID-19. Таким образом он хотел опровергнуть слухи, что вместо него в больницы ходят двойники. Видео с этим моментом опубликовал близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого», передает rbc.ru.
«Живой я. А то некоторые пишут, что двойник приходит», — сказал президент.
Как уточняет Telegram-канал, Лукашенко посетил больницу в городе Орша.
Лукашенко не первый раз снимает маску в красной зоне. Так, в декабре 2020 года он посетил Могилевскую областную клиническую больницу и во время общения с пациентами спустил маску на подбородок.
Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт говорила, что команда Лукашенко и окружающие его люди пытаются «делать все возможное для того, чтобы глава государства как-то поберег себя» и уговаривают его носить защитные средства в ковидных больницах. «И министр здравоохранения, и главврач больницы, и мы, сопровождающие лица, я в частности, пытались настойчиво президенту в руки перчатки сунуть и просили его надеть эти самые перчатки, просили быть в маске, в респираторе», — описывала она один из случаев. Но, по словам Эйсмонт, президент в этом плане действует «согласно тому принципу, который он обозначил для всей страны накануне: все должно быть добровольно». «Мы попросили настойчиво. Президент сделал так, как посчитал нужным», — резюмировала она.