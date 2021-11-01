Служба государственного экологического контроля и охраны окружающей среды ПМР напоминает: «Сжигание листвы категорически запрещено законом!». Исходя из практики своей деятельности, Госэкоконтроль отмечает, что в весенний и осенний периоды при проведении уборки: городских территорий, придомовых территорий, во дворах жилых домов, на приусадебных и садово-дачных участках, на территориях предприятий и организаций – граждане, организации, учреждения осуществляют сжигание бытовых и промышленных отходов, отходы производства жизнедеятельности домашних питомцев (навоза).
При сжигании дым распространяется на большие расстояния, что приводит к ухудшению состояния окружающей среды, а также атмосферного воздуха. Тем самым нарушитель своими действиями создает неблагоприятные условия для окружающих.
Служба государственного экологического контроля и охраны окружающей среды обращает внимание граждан Приднестровья на то, что в соответствии с законом ПМР «Об охране атмосферного воздуха»:
Хранение, захоронение и обезвреживание на территориях организаций и населенных пунктов, загрязняющих атмосферный воздух отходов производства и потребления, в том числе дурнопахнущих веществ, а также сжигание таких отходов без специальных установок, предусмотренных правилами, утвержденными уполномоченным Правительством Приднестровской Молдавской Республики исполнительным органом государственной власти, в ведении которого находятся вопросы охраны окружающей природной среды и экологического контроля, запрещается.
Кроме того, согласно требованиям Правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории муниципального образования Приднестровской Молдавской Республики:
Запрещается сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений.
Служба настоятельно предупреждает, что осуществляет постоянный государственный надзор за соблюдением законодательства в сфере охраны атмосферного воздуха и любое связанное с этим правонарушение не останется безнаказанным. Поэтому информирует граждан и руководителей предприятий, организаций, что нарушение требований законодательства влечет за собой привлечение правонарушителей к административной ответственности.
Статья 60 Закона ПМР «Об охране окружающей среды» запрещает сжигание листьев и мусора, как небезопасное обращение с отходами.
Ответственность за нарушение этой нормы предусмотрена статьей 8.2 Кодекса об административных нарушениях, штраф за противоправные действия составляет:
• для граждан - от 184 руб. до 552 руб.;
• для должностных лиц – от 552 руб. до 920 руб.;
• для индивидуальных предпринимателей – от 1840 руб. до 3680 руб.;
• для юридических лиц – от 3680 руб. до 5520 руб.
Если сжигание ведется сотрудниками жилищно-коммунального хозяйства, следует обращаться в вышестоящую инстанцию - в государственную администрацию города (района).
Информацию о сжигании бытовых отходов в вечернее и ночное время суток необходимо сообщать в органы внутренних дел Приднестровской Молдавской Республики.
Согласно пункта 35 Правил благоустройства, озеленения, чистоты и порядка на территории муниципального образования Приднестровской Молдавской Республики ЗАПРЕЩАЕТСЯ сжигание мусора, листвы, тары, производственных отходов, разведение костров, включая внутренние территории предприятий и частных домовладений.
Сжигание бытовых отходов на территории населенных пунктов попадает под санкции статьи 6.22 Кодекса об административных правонарушениях Приднестровской Молдавской Республики и влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере:
- на граждан в размере от 365 р. до 1 104 р.,
- на должностных лиц – от 1 840 р. до 3 680 р.
Поэтому прежде, чем зажечь костер из листвы и веток, желательно вспомнить, что это не только вред здоровью окружающих, в том числе и ваших близких, но ещё и штраф.
Использовать опавшие листья как удобрения
Сделать компост из листьев деревьев собственными руками - задача, не требующая особых усилий. Достаточно заранее подготовить яму, засыпать опадом и полить водой, чтобы следующей весной получить качественное удобрения для почвы сада и огорода.
В массе, сброшенной деревьями листвы, содержится большое количество клетчатки и таких, важных для роста и развития культурных растений, микроэлементов, как железо, калий, фосфор, азот, магний, кальций и сера.
Правильно обработанная листва может пригодиться не только для улучшения структуры почвы, но и увеличения уровня плодородия грунта. Павшая листва способствует разрыхлению земли, обогащает ее такими полезными элементами, как влага и кислород.
В добавок к этому, в перегнившей листве часто обитают дождевые черви, что также способствуют разрыхлению субстрата.
В удобрение можно превратить листья практически любых деревьев, которые произрастают в каждом регионе. Особенно хорошо воздействует на почвы перегной из листьев грецкого ореха.
Листья используются, как для мульчирования почвы, так и для приготовления компоста. Последнее известно многим садоводам, как следствие высокого уровня эффективности, что положительно сказывается на качестве урожая.
Чтобы провести компостирование в специально вырытой яме рекомендуется:
• К осени выкопать яму глубиной не больше полутора метров и шириной один на один метр;
• Собрать опад деревьев и поместить в яму;
• Утрамбовать и залить яму водой, после чего снова утоптать;
• Для ускорения компостирования можно дополнительно внести раствор азотистого удобрения.
С приходом весны на яме рекомендуется высаживать овощи, к осени же, после того, как урожай будет собран, компост рекомендуется рассыпать по всему участку.
Горячая линия
Государственная служба экологического контроля и охраны окружающей среды Приднестровской Молдавской Республики предоставляет телефоны для быстрого реагирования на проблемы, возникающие при загрязнении окружающей среды, браконьерстве и пр.
(533) 2-16-16 – приемная ГСЭКиООС ПМР
(533) 2-23-42 – отдел землепользования;
(533) 2-20-97 – управление экологической безопасности;