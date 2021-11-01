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Владимир Воронин снова переизбран председателем ПКРМ

Владимир Воронин снова переизбран председателем ПКРМ

Владимир Воронин был переизбран сегодня, 7 ноября, председателем Партии коммунистов Республики Молдова (ПКРМ).

"30 лет быть во главе партии с момента ее создания – это большая нагрузка. С 1998 года мы стали парламентской партией. Потом были у власти, дважды я занимал президентский пост. Все это в сумме я предъявлю для убеждения делегатов съезда, что пора мне дать почетную, какую-то, отставку", – сказал Воронин.

По словам Воронина, он был настроен уйти с поста председателя партии, но потом на него повлияли определенные события, в том числе массовый уход многих политиков, передает point.md.

Ранее он заявлял, что уходит с поста лидера партии. Сегодня, 7 ноября, он был переизбран на новый срок, который составляет 4 года.

Коммунистическая партия в Молдове была основана Владимиром Ворониным в 1994 году, и у нее не было другого председателя, кроме нынешнего лидера партии.

Point.md
  • Сегодня, 17:16
  • DTV
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