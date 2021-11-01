За первые девять месяцев 2021 года цены на сельхозпродукцию в Молдове выросли 17,4% по сравнению с тем же периодом 2020 года. О росте цен на продукты сообщило Национальное бюро статистики РМ.
По данным ведомства, цены на сою выросла на 57%, рапс — на 41,6%, кукурузу — на 37,4%, подсолнечника — 34,9%, технические сорта винограда — 32,9%, бобовые — на 21,8%, ячмень — на 20,3%, пшеницу — на 11,5%. В то же время снизились цены на бахчевые культуры- на 18,7%, овощи — на 11,0%, картофель — на 14,2%, рожь — на 11,9%.
Кроме того, с января по сентябрь 2021 года на 19,6% выросли цены на животноводческую продукцию. Яйца подорожали на 33,5%, мясо птицы — 19,2%, а на молоко — на 5%.