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Афера века: греческие медики обманули около 100 тыс. антиваксеров

Афера века: греческие медики обманули около 100 тыс. антиваксеров

В Греции расследуют аферу века. Полиция выяснила, что десятки тысяч антиваксеров давали взятки медикам, чтобы их вакцинировали «неро» (вода по-гречески). Однако врачи, опасаясь уголовного преследования, кололи им настоящую вакцину от Covid-19, не забывая при этом брать вознаграждение.

По данным греческого телеканала Megatv.com, в афере было задействовано около 100 тыс. антиваксеров, которые платили медикам за псевдопрививку 400 евро, пишет eadaily.com.

«Сегодня под постоянными перекрёстными проверками инспекторов органов здравоохранения находятся центры вакцинации в Афинах, Кардице в Западной Македонии и нескольких районах Пелопоннеса после бури осуждений и сообщений», — сообщает телевидение.

«Ситуация патовая: теперь у самых ярых антиваксеров есть антитела, а у докторов — деньги. Но первые не могут обвинить вторых в оказании медицинских процедур без согласия пациента, поскольку тогда им придётся признать, что они давали взятку за совершение незаконных действий».
По данным ВОЗ, на сегодня, 7 ноября, в Греции от коронавирусной инфекции вакцинирован 61% населения.

eadaily.com
  • Сегодня, 17:34
  • DTV
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