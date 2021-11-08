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В Молдове вступил в силу запрет на массовые мероприятия

В Молдове вступил в силу запрет на массовые мероприятия
Запрет введен по решению Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья

C понедельника в Молдове будет запрещено проводить частные мероприятия. Ранее они разрешались только с участием не более 50 человек в закрытых помещениях или с присутствием не более 100 человек на открытом воздухе, сообщает ru.sputnik

Против такого решения ранее выступила Ассоциация рестораторов MAR, которая выразила озабоченность отсутствием поддержки для предприятий общественного питания. По их мнению, многие рестораны и кафе понесут серьезные убытки или вовсе прекратят свою деятельность в результате новых ограничений.

С обращением к властям MAR выступила после того, как Национальная чрезвычайная комиссия по общественному здравоохранению (НЧКОЗ) продлила чрезвычайное положение в области общественного здравоохранения до 30 ноября 2021 года.

  • Сегодня, 08:51
  • DTV
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