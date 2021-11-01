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Оперативный штаб информирует

Оперативный штаб информирует
Восьмого ноября в Приднестровье зафиксировано 312 случаев заражения COVID-19. Все заболевшие пройдут курс противовирусной терапии в действующих инфекционных госпиталях республики и домашних условиях.

Список выздоровевших ковид-положительных пациентов пополнил 301 человек. Впереди их ждет двухнедельный карантин под наблюдением участковых врачей.

За прошедшие сутки от осложнений коронавируса скончалось 5 человек. Течение болезни усугубляли различные хронические заболевания. Несмотря на усилия медиков спасти пациентов не удалось, сообщает newspmr.com

Как показывает статистика заболеваний COVID-19, коронавирусом чаще болеют люди в возрасте от 60 до 69 лет – каждый пятый. Приближаются к ним по показателям пациенты возрастной группы от 50 до 59 лет – также каждый пятый. На эту категорию приходится и самая большая смертность. На третьем месте по числу инфицированных граждане возрастной группы 40-49 лет – каждый седьмой от общего количества заражённых. Меньше всего инфицированных в возрасте до года – 0,5%. Из общего числа заболевших около 60% – женщины.

Хроника COVID-19 за прошедшие 14 дней:

7 ноября: выявлено – 506 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 465 пациентов, скончалось – 10 человек.

6 ноября: выявлено – 451 случай заражения COVID-19, выздоровело – 311 пациентов, скончалось – 11 человек.

5 ноября: выявлено – 506 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 357 пациентов, скончалось – 5 человек.

4 ноября: выявлено – 574 случая заражения COVID-19, выздоровело – 368 пациентов, скончалось – 7 человек.

3 ноября: выявлено – 573 случая заражения COVID-19, выздоровело – 459 пациентов, скончалось – 15 человек.

2 ноября: выявлено – 142 случая заражения COVID-19, выздоровело – 222 пациента, скончалось – 11 человек.

1 ноября: выявлено – 258 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 444 пациента, скончалось – 2 человека.

31 октября: выявлено – 450 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 486 пациентов, скончалось – 11 человек.

30 октября: выявлено – 436 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 461 пациент, скончалось – 10 человек.

29 октября: выявлено – 586 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 212 пациентов, скончалось – 10 человек.

28 октября: выявлено – 489 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 381 пациент, скончалось – 12 человек.

27 октября: выявлено – 618 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 393 пациента, скончалось – 2 человека.

26 октября: выявлено – 195 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 310 пациентов, скончалось – 9 человек.

25 октября: выявлено – 317 случаев заражения COVID-19, выздоровело – 945 пациентов, скончалось – 9 человек.

Всего COVID-19 подтверждён у 71 154 жителей Приднестровья:
- 5 522 человека проходят лечение;
- 64 036 пациентов выздоровело;
- 1 596 человек умерло.

Оперативным штабом по профилактике и предотвращению распространения вирусной инфекции принято решение: на период действия карантинных мер ношение индивидуальных защитных масок обязательно в транспорте, местах массового скопления людей, а также при посещении объектов торговли и оказании услуг все обязаны носить маски. Контролировать соблюдение предписанных норм будут сотрудники территориальных ОВД. Тех, кто не соблюдает данные карантинные меры, будут привлекать к ответственности в соответствии с действующим законодательством. За неношение масок при посещении объектов торговли и оказании услуг может быть наложен штраф в размере до 2 760 рублей ПМР, также нарушителю может грозить административный арест сроком до 15 суток.

Все излечившиеся от коронавирусной инфекции после выписки из медицинского учреждения обязаны соблюдать режим самоизоляции. В течение 14 суток они должны находиться на домашнем карантине под наблюдением участковых врачей. Соблюдение данных правил будут контролировать сотрудники милиции и работники территориальных центров гигиены и эпидемиологии. За нарушение требований особого правового режима предусматривает наказание в виде наложения штрафа, который может достичь 736 рублей ПМР, или в виде административного ареста на срок до 30 суток. За самовольное оставление места временной изоляции гражданам может грозить штраф в размере до 1 840 рублей ПМР или административный арест до 15 суток.

С 16 июня 2020 года на территории Приднестровья прекратил действие режим чрезвычайного положения. Однако ограничительные меры, необходимые для сохранения жизни и здоровья граждан, будут действовать до тех пор, пока не утратят актуальность.

В настоящее время на территории Приднестровья действуют карантинные ограничения. Решением Президента и Верховного Совета ПМР они продлены до 31 декабря 2021 года.
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  • Сегодня, 09:15
  • DTV
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