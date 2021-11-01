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Ремонт дорог: в Бендерах несколько улиц закрыты для движения транспорта

Ремонт дорог: в Бендерах несколько улиц закрыты для движения транспорта
Сразу несколько бендерских улиц ремонтируют дорожники. Уже больше месяца специалисты работают на улицах Калина, Московской и Гагарина. При благоприятной погоде завершат восстановление покрытия до конца ноября, сообщает Бендерское телевидение.

Работы на участке по улице Гагарина – от торгового центра «Виктория» до оптового рынка – планируют закончить через неделю. Эту дорогу серьёзно не ремонтировали около 30 лет, ежегодно лишь латали ямы.

Сейчас здесь обновляют участок от улицы Котовского до улицы Калинина. 10-сантиметровый слой старого асфальта сняли до основания. Очищенную дорогу зальют битумной эмульсией, затем уложат асфальт в два слоя, заменят и бордюр, рассказал главный специалист по дорогам УЖКХ Игорь Винайкин.

Ремонт дорог: в Бендерах несколько улиц закрыты для движения транспорта

Некоторые участки трассы не только обновляют, но и расширяют.

«От улицы Суворова до улицы Котовского производили тоже средний ремонт дороги с заменой бордюрного камня и с расширением дорожного полотна. Примерно было взято по 1,5 метра в обе стороны для расширения, чтобы в дальнейшем здесь можно было сделать двустороннее движение», – пояснил Игорь Винайкин.

По центру города в этом году отремонтируют более 16 тысяч кв. метров дорожного покрытия на сумму свыше 7 миллионов рублей. Это практически половина средств, выделенных Бендерам из Дорожного фонда республики.
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  • Сегодня, 12:10
  • DTV
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