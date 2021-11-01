Сразу несколько бендерских улиц ремонтируют дорожники. Уже больше месяца специалисты работают на улицах Калина, Московской и Гагарина. При благоприятной погоде завершат восстановление покрытия до конца ноября, сообщает Бендерское телевидение.
Работы на участке по улице Гагарина – от торгового центра «Виктория» до оптового рынка – планируют закончить через неделю. Эту дорогу серьёзно не ремонтировали около 30 лет, ежегодно лишь латали ямы.
Сейчас здесь обновляют участок от улицы Котовского до улицы Калинина. 10-сантиметровый слой старого асфальта сняли до основания. Очищенную дорогу зальют битумной эмульсией, затем уложат асфальт в два слоя, заменят и бордюр, рассказал главный специалист по дорогам УЖКХ Игорь Винайкин.
Некоторые участки трассы не только обновляют, но и расширяют.
«От улицы Суворова до улицы Котовского производили тоже средний ремонт дороги с заменой бордюрного камня и с расширением дорожного полотна. Примерно было взято по 1,5 метра в обе стороны для расширения, чтобы в дальнейшем здесь можно было сделать двустороннее движение», – пояснил Игорь Винайкин.
По центру города в этом году отремонтируют более 16 тысяч кв. метров дорожного покрытия на сумму свыше 7 миллионов рублей. Это практически половина средств, выделенных Бендерам из Дорожного фонда республики. источник