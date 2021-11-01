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Бегунья из Тирасполя выиграла Стамбульский марафон

Бегунья из Тирасполя выиграла Стамбульский марафон

Тираспольчанка Светлана Шепелева выиграла золото Стамбульского марафона. Классическую дистанцию 42 км приднестровская легкоатлетка преодолела за 3 часа 19 минут 12 секунд, сообщает novostipmr.com

«Отличный забег. Массовый. Стартовало более 20 тысяч человек. Конечно, больше всего участников было на маленькой дистанции 15 км. Я победила в своей возрастной категории и очень рада», - заявила Светлана Шепелева.

Бегунья отметила, что в этом сезоне Стамбульский марафон особенный – для постоянных участников организаторы придумали Клуб 10-ти для тех, кто пробежал более десяти марафонов. Приднестровская спортсменка вошла в элиту Стамбульского марафона за участие в 16-ти турецких забегах.

«Для подтверждения своего участия надо было собрать все медали, сфотографировать их и выслать организаторам. Поскольку я сейчас живу в Стамбуле, мама моя в Тирасполе всё собрала и отправила мне. Перед стартом меня и других легкоатлетов посвятили в члены клуба, вручили клубные медали и грамоты», - рассказала Светлана Шепелева.

43-й Стамбульский марафон проходил 7 ноября. Турецкий забег является единственным в мире трансконтинентальным марафоном, проходящим и в Европе, и в Азии. Светлана Шепелева стартовала в Стамбуле 16 раз.
  • Сегодня, 12:14
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