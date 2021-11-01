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Газпром увеличил транзит через Украину

Газпром увеличил транзит через Украину

В начале ноября транзит по территории Украины снизился до 57 млн кубометров в сутки, а в последние дни вырос до 88 млн.
Газпром увеличил транзит газа через Украину до 88-90 млн кубометров в сутки, сообщил накануне вечером глава Оператор ГТС Украины Сергей Макогон в Facebook.

Неделю назад он сообщил, что с 1 ноября транзит через Украину упал до 57 млн куб. м в сутки, сообщает korrespondent.net

"Будет ли увеличение поставок газа в Европу? Пока мы не получали дополнительных заявок на транзит. Более того, транзит пока меньше (88 млн куб. м), чем забронировано и оплачивается Газпромом (109 млн куб. м)", - написал он.

По его данным, подземные хранилища Газпрома в Европе заполнены лишь на четверть, а в РФ уровень заполнения ПХГ самый больший с 2000 года.

Ранее в Газпроме анонсировали увеличение поставок газа в Европу с 8 ноября.

По итогам октября объем транзита газа по ГТС Украины сократился на 19% и составил 2,634 млрд кубометров. За 10 месяцев 2021 года транзит газа через Украину составил 35,3 млрд кубометров.
  • Сегодня, 12:33
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