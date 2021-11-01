Воскресный вечер для Максима Жукова – воспитанника Республиканского кадетского корпуса МВД ПМР – закончился ни много ни мало подвигом. 14-летний подросток спас тонувшего в Днестре человека.
Около 18:00 парень прогуливался с подругой по набережной столицы. Молодые люди заметили девушку, которая вела себя странно, а потом спустилась к реке и исчезла из виду. Услышав всплеск воды, кадет позвонил на линию «102», сбросил одежду и нырнул в тёмные воды, передает пресс-центр МВД ПМР.
Всё происходило на городском пляже Тирасполя. Заброшенный понтон, на котором когда-то располагался бар, стал трамплином для прыжка в воду для 23-летней жительницы Слободзеи. Именно здесь большая глубина – поскольку раньше причаливали катера и лодки, а ещё обратное течение, справиться с которым под силу не каждому пловцу.
Спасать молодую женщину пришлось в полной темноте. Максим не дал ей утонуть, подхватил в воде, доплыл до понтона, но вытащить из воды взрослого человека одному было не под силу. Ему помогла подруга. Пока юноша поднимался на поверхность, она удерживала женщину за руку. Уже вместе они вытянули утопающую из Днестра.
Прибежавшие к месту происшествия сотрудники Батальона патрульно-постовой службы УВД г. Тирасполь вызвали неотложку. При общении с гражданкой, которая с трудом могла пояснить свой поступок, от неё исходил резкий запах алкоголя.
Девушку с общим переохлаждением забрала бригада скорой помощи, а Максим вместе с будущими коллегами по службе отправился отогреваться в дежурную часть столичного УВД.
Сейчас Максим, как все кадеты, на каникулах. О себе говорит очень скромно: «Учусь в 9-А классе, занимаюсь греко-римской борьбой, в будущем хочу поступать в Тираспольский юридический институт». Вот так – по-милицейски чётко, коротко и очень быстро. Только теперь в биографии этого молодого человека появится ещё один важный факт – он спас человеку жизнь, рискуя собственной. mvdpmr.org