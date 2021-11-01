Во втором квартале 2021 года средняя ежемесячная заработная плата в Молдове составила 9 044,5 леев.
Такие данные представило Национальное бюро статистики Молдовы (НБС). По данным ведомства, средняя ежемесячная заработная плата в реальном секторе и бюджетных учреждениях во II квартале 2021 года составила 9044,5 лея, увеличившись на 15,2% по сравнению со II кварталом 2020 года и на 6,8% по сравнению с I кварталом 2021 года, передает bloknot-moldova.md.
Самые высокие заработные платы во втором квартале 2021 года зафиксированы в следующих сферах деятельности:
# информационные услуги и связь – 21 754 леев; # финансовая и страховая деятельность – 16 698 леев; # производство и поставка электроэнергии и тепла, газа, горячей воды и кондиционирования – 14 252 леев.
Самые низкие зарплаты зафиксированы в следующих сферах деятельности:
# деятельность гостиниц и общественное питание – 5 185 леев; # сельское, лесное и рыбное хозяйство – 5 207 леев; # искусство, отдых и досуг – 6 169 леев.
По сравнению со вторым кварталом 2020 года по всем видам экономической деятельности наблюдалось увеличение доходов, наиболее значительное увеличение было зарегистрировано в следующих секторах:
# здравоохранение и социальная помощь – на 36,6%; # водоснабжение, канализация, управлениями отходами – на 19%; # транспорт и хранение – на 18,7%.
По сравнению с первым кварталом 2021 года наиболее значительный рост был зарегистрирован по следующим направлениям:
# производство, передача и распределение электроэнергии – на 16,4%; # добывающая промышленность – на 14,1%; # строительство, информационные услуги и связь – на 9,3 и 9,2% соответственно.
Отметим, что 9 044 лея – это средняя заработная плата без вычетов подоходного налога и взноса медстрахования.
Если же сравнивать среднюю зарплату в Молдове и у соседей, то картина предстает не слишком радостная. Несмотря на постоянный рост, средняя зарплата в стране остается самой низкой в регионе. В Украине за тот же период этот показатель составил 9203 леев или 532 доллара США. Средняя зарплата в Белоруссии составляет 10 408 леев (602 доллара). В России же средняя зарплата составляет 13 390 леев или 774 доллара США.