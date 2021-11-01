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В Китае брошенную хозяевами собаку продали на аукционе за целое состояние

В Китае брошенную хозяевами собаку продали на аукционе за целое состояние

В Китае за 25 тысяч долларов с молотка ушла собака породы сиба-ину. История питомца тронула многих интернет-пользователей в стране, сообщает BBC News.

Дело в том, что семь лет назад собаку оставили в центре дрессировки домашних животных, владельцы за ней так и не вернулись.

Центр, в котором она оставалась, был вынужден тратить деньги на содержание животного. В результате учреждение подало в суд на владельца и потребовало оплатить счет. Но хозяин питомца так и не объявился. Тогда суд в Пекине постановил выставить восьмилетнего пса на аукцион, передает mir24.tv.

Торги прошли в интернете и сразу же привлекли внимание большого количества заинтересованных лиц благодаря видеорекламе. В ней было показано животное, получившее кличку Дэн Дэн. Ролик мгновенно стал вирусным в китайской соцсети Weibo.

Первоначально пса выставили на продажу за 78 долларов, или около 67 евро. Однако его история подняла ставки: в результате неизвестный покупатель выложил за четвероногого друга сумму, которая в 320 раз превысила первоначальную (25 тысяч долларов).

Напомним, что сиба-ину – охотничья собака, которую вывели в Японии. Ее история насчитывает около двух с половиной тысяч лет. Представители породы часто выступают в роли компаньонов. Любознательный и дружелюбный нрав позволяет им хорошо ладить с хозяином, тем не менее эти животные своенравны и требуют грамотной дрессуры. С 1936 года эта порода собак признана достоянием Страны восходящего солнца.
mir24.tv
  • Вчера, 19:37
  • DTV
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