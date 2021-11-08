Экс-президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко продал свои телеканалы "5 канал" и "Прямой" после принятия закона "об олигархах", сообщается на сайте "5 канала" в понедельник.
Ранее парламент Украины по инициативе президента принял закон "об олигархах", согласно которому Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) будет принимать решение о признании человека олигархом и вести специальный реестр таких персон. Согласно закону, для признания олигархом нужно обладать минимум тремя из следующих признаков: участвовать в политической жизни Украины; иметь значительное влияние на СМИ; быть конечным бенефициарным владельцем субъекта хозяйствования, который занимает монопольное положение на общегосударственном рынке, а также если подтвержденная стоимость его активов превышает 1 миллион прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года. Сейчас эта сумма составляет 2,27 миллиарда гривен, или более 85 миллионов долларов, передает ria.ru.
"Осознавая опасность, которую создает этот закон для дальнейшего финансирования и деятельности независимых СМИ и оппозиционных демократических сил, в минувшую пятницу мы создали новый медиа-холдинг "Свободные медиа". Владельцами холдинга являются медийщики, журналисты, общественные деятели и депутаты, которые были журналистами… Медиа-холдинг "Свободные медиа" приобрел 100% корпоративных прав в телеканалах "5 канал" и "Прямой", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, покупка была совершена "по рыночной цене". Часть акций холдинга будет передана коллективу.
"Документы соглашения прямо предусматривают запрет Петру Порошенко каким-либо образом влиять на редакционную политику каналов или иным образом осуществлять контроль "Свободных медиа", - говорится в соглашении. ria.ru