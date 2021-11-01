Белоруссия отказалась продавать электроэнергию Украине, с ноября поставки «Белэнерго» на основе ранее заключенных рамочных контрактов осуществляться не будут. Об этом пишет «Экономическая правда».
Участники энергетического рынка получили 8 ноября письмо от Белэнерго относительно остановки поставок электроэнергии.
Об этом говорится в письме беларуского госпредприятия участникам рынка.
В документе говорится, что с ноября поставки электроэнергии в объединенную энергосистему (ОЭС) Украины на основании рамочных договоров осуществляться не будут.
"Уважаемые партнеры! ГПО "Белэнерго" сообщает, что с ноября 2021 года поставки электрической энергии в ОЭС (объединенная энергетическая система Украины – ред.) на основе ранее заключенных рамочных контрактов не будут осуществляться. Заключение новых рамочных контрактов также не планируется. Спасибо за сотрудничество и заинтересованность в приобретении белорусской электрической энергии", – говорится в сообщении.
По данным ЭП, такое письмо получили несколько участников рынка, в том числе государственный "Энергоатом". В то же время неизвестно, получили ли его все участники рынка. То есть возможно, что импортировать э/э сможет лишь одна или несколько компаний.
Вероятно, поставки могут остановиться уже 9 ноября, учитывая дату письма 8 ноября.
По данным Укрэнерго Украина 8 ноября импортирует из Беларуси 400 МВт-час электроенергии в ОЭС.
По словам нардепа Евгения Шевченко, решение обусловлено отсутствием экономической выгоды для экспорта электроэнергии в Украину.
Причина – средства от доступа к межгосударственным связям можно направлять только на ремонт этих сетей. Однако ремонтировать их не планируют из-за будущего присоединения Украины к европейской энергосети.
Письмо касается только рамочных соглашений, поэтому импорт технически может происходить и дальше.
6 ноября начался импорт электроэнергии из Беларуси в Украину в объеме 5 МВт в год.
Импорт осуществляет только одна компания, ООО "ТЭТ групп", бывшего коммерческого директора группы ДТЭК Виталия Бутенко. Она стала единственной, что получила электроэнергию с беларуской стороны. Раньше она никогда не импортировала э/э.
Цены на электроэнергию для бизнеса 1 ноября выросли на 27,7% в объединенной энергосистеме Украины.
Оператор Укрэнерго провел аукцион на доступ к межгосударственным пересечениям с Беларусью.