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Bitcoin бьёт рекорды

Bitcoin бьёт рекорды

Стоимость биткоина достигла 67 тысяч долларов и побила рекорд. Криптовалюта подорожала на 7,16% — до 67 570 долларов, следует из данных торгов биржи Binance. Предыдущий максимум стоимости криптовалюты был зафиксирован в октябре - тогда один Bitcoin стоил 65,5 тысячи долларов, сообщает life.ru

В свою очередь аналитики JPMorgan считают, что справедливая стоимость биткоина составляет 35 тыс. долларов. Они сравнили первую криптовалюту с золотом и подчеркнули, что волатильность цены цифрового актива в четыре раза выше, чем у драгоценного металла. Если колебания курса биткоина снизятся вдвое, то цель в 73 тыс. долларов можно будет назвать обоснованной, полагают эксперты.

Bitcoin - это первая и флагманская криптовалюта - то есть цифровые деньги, которые работают без регулятора (например, центрального банка) и в принципе без государственного участия. Во главе биткоина нет какого-либо человека или организации, которые бы несли ответственность за валюту.

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  • Сегодня, 09:01
  • DTV
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