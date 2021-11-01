Вырубка леса в Молдове происходит быстрее, чем его восстановление. Страна находится под угрозой исчезновения лесов в ближайшие 20 лет.
В Республике Молдова по данным Национального бюро статистики (НБС) каждый час вырубается три гектара леса, а в стране ежедневно вырубается 73 гектара леса.
По данным агентства Moldsilva, менее 13% общей площади Молдовы покрыто лесами. Наивысшая степень облесения наблюдается в центральной части, где сосредоточено около 60 процентов лесов. Облесение составляет около семи процентов, а на юге ситуация почти такая же, сообщает trm.md
Экологи забили тревогу, так как менее 13% общей площади страны покрыто лесами. По их словам, без лесов мы не сможем решить ни одну из больших проблем, стоящих перед Республикой Молдова, в первую очередь, это засуха, малые реки и отсутствие воды. Агентство Moldsilva санкционирует вырубку 500 тысяч кубометров древесины ежегодно, при этом потребление древесины превышает один миллион кубометров, то есть вдвое больше.
Леса Молдовы могут ежегодно поглощать более двух миллионов тонн углекислого газа. Зеленые насаждения также играют важную роль в борьбе с эрозией почвы и оползнями. В течение 2020 года было зарегистрировано 330 незаконных действий по вырубке лесов, браконьерству, незаконному выпасу животных и другим правонарушениям с привлечением работников лесной службы.
Ущерб, нанесенный лесному фонду по соответствующим делам, составляет 2,4 миллиона леев, и только 515 тысяч леев были взысканы в судебном порядке.