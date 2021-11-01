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Винтажный компьютер Apple-1 продан на аукционе

Винтажный компьютер Apple-1 продан на аукционе

Оригинальный компьютер Apple, созданный Стивом Возняком и Стивом Джобсом в 1976 году, ушел с молотка на аукционе в городе Монровия, недалеко от Лос-Анджелеса, США, за 400 000 долларов, сообщает unian.net

Редкая модель Apple-1 в деревянном корпусе из акации коа все еще функционирует и является одним из партии 200 проданных устройств, пишет BBC.

У этой машины с аукциона было всего два владельца - профессор колледжа и его студент, которому он продал компьютер за 650 долларов. Лот также включал руководства пользователя и программное обеспечение Apple на двух кассетах.

Деревянный корпус достался устройству в Калифорнии от одного из первых компьютерных реализаторов - ByteShop, получившего на продажу около 50 машин Apple-1.

"Это своего рода святой Грааль для коллекционеров винтажной электроники и компьютерной техники", - рассказал эксперт Кори Коэн перед аукционом.

Чтобы оплатить производство Apple-1, Джобс продал свой VW Microbus, а Возняк - свой портативный калькулятор HP-65 за 500 долларов. В 1976 году компьютеры в итоге продали за 666,66 долларов, якобы потому, что Возняку нравились повторяющиеся числа.

Винтажный компьютер Apple-1 продан на аукционе

Считается, что в мире существует около 20 таких устройств, которые еще могут функционировать. При этом проданный на аукционе компьютер не является самым дорогим компьютером Apple-1 - это звание принадлежит рабочей версии, проданной за 905 000 долларов на аукционе Bonhams в Нью-Йорке в 2014 году.

Винтажный компьютер Apple-1 продан на аукционе
  • Сегодня, 09:05
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