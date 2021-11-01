Dnestr.TV

 
0

Ситуация с мигрантами на границе Польше и Белоруссии

Ситуация с мигрантами на границе Польше и Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении Белоруссии, сообщает ТАСС

Также он сказал, что за сутки польские пограничники попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии более 1 тыс. человек. По его словам, в лагере беженцев на белорусско-польской границе находятся 1 790 человек, еще 322 мигрантов польские силовики пытались выдворить в Белоруссию.

"Но не получилось (вытолкнуть с польской территории - прим. ТАСС). Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги", - надо подвезти им дрова", - цитирует агентство БелТА слова Лукашенко, сказанные им в четверг на совещании с правительством.

Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС

Президент Белоруссии заявил, что рекомендовал бы руководству Польши и Литвы "думать прежде, чем говорить", сообщает tass.ru
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Такое заявление Лукашенко прозвучало в четверг на совещании с правительством страны.

"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.

Президент Белоруссии отметил, что в качестве жесткого ответа на новые пакеты санкций ЕС его страна может закрыться для транзита. "А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - сказал Лукашенко, комментируя планы Варшавы закрыть польско-белорусскую границу.

  • Сегодня, 11:30
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • No comment: День Вина на винодельне "Кисловъ"
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна