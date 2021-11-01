Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что польские силовики стреляют поверх голов мигрантов в направлении Белоруссии, сообщает ТАСС
Также он сказал, что за сутки польские пограничники попытались вытолкнуть на территорию Белоруссии более 1 тыс. человек. По его словам, в лагере беженцев на белорусско-польской границе находятся 1 790 человек, еще 322 мигрантов польские силовики пытались выдворить в Белоруссию.
"Но не получилось (вытолкнуть с польской территории - прим. ТАСС). Они не хотят оттуда идти. И вот 322 человека сидят там на этой границе. Это ладно, они там разберутся. Но вот эти 1790 человек, которые в основном в лагере в районе "Брузги", - надо подвезти им дрова", - цитирует агентство БелТА слова Лукашенко, сказанные им в четверг на совещании с правительством.
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу в ответ на расширение санкций ЕС
Президент Белоруссии заявил, что рекомендовал бы руководству Польши и Литвы "думать прежде, чем говорить", сообщает tass.ru Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригрозил Евросоюзу в случае расширения санкций перекрыть транзит газа в Европу, который идет по транснациональному газопроводу "Ямал - Европа". Такое заявление Лукашенко прозвучало в четверг на совещании с правительством страны.
"Мы обогреваем Европу, они нам еще угрожают, что закроют границу. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому я бы руководству Польши, литовцам и прочим безголовым порекомендовал думать прежде, чем говорить", - цитирует Лукашенко агентство БелТА.
Президент Белоруссии отметил, что в качестве жесткого ответа на новые пакеты санкций ЕС его страна может закрыться для транзита. "А если мы закроем транзит через Беларусь? Через Украину не пройдет: там российская граница закрыта, через Прибалтику дорог нет. Если мы закроем для поляков и, к примеру, для немцев, что будет тогда? Мы не должны, защищая свой суверенитет и независимость, останавливаться ни перед чем", - сказал Лукашенко, комментируя планы Варшавы закрыть польско-белорусскую границу.