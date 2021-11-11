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На Украине запретили прокат фильма с Зеленским

На Украине запретили прокат фильма с Зеленским

Государственное агентство Украины по вопросам кино запретило прокат российского фильма «Ржевский против Наполеона», одну из главных ролей в котором сыграл нынешний президент страны Владимир Зеленский. Об этом пишет mk.ru ссылаясь на издание «Украинские новости».

В Госкино заявили, что не выдавали прокатное удостоверение ни одной компании-дистрибьютору, начиная с октября 2015 года. Поводом для такого решения стало участие в фильме актера Юрия Гальцева, который тогда же был включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. Он сыграл в этой картине эпизодическую роль мэра.

Российско-украинская комедия режиссера Марюса Вайсберга «Ржевский против Наполеона» вышла в 2012 году. Ленту разгромили критики, а зрительский рейтинг на портале «Кинопоиск» составляет всего 3 балла из 10.

Министерство культуры Украины создало «черный список» российских деятелей культуры в августе 2015 года. В него, среди прочих, вошли Олег Газманов, Сергей Пенкин, Валерия, Александр Розенбаум и Юлия Чичерина. Данный перечень лиц регулярно расширяется. В настоящее время в него занесены порядка 200 человек.
  • Сегодня, 11:52
  • DTV
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