Сегодня на международное энергетическое предприятие «Eesti Energia» (Эстония) из Тирасполя отправился особенный заказ. Специалисты завода «Электромаш» сделали электродвигатель ADZ мощностью 3,6 МВт. Для сравнения, ранее самая мощная машина, выпускаемая на заводе, была 2,5 МВт, сообщается на сайте предприятия.
" Два месяца специальное конструкторское бюро нашего предприятия ежедневно трудилось над разработкой этого 12-ти тонного двигателя. Честно говоря, мы очень переживали, так как подобного заказа у нас еще не было. Этот двигатель проектировался с чистого листа, начиная от статора, ротора и подшипников и заканчивая мелкими деталями. Несмотря на жесткую конкуренцию, мы выиграли тендер на выполнение этого заказа, предложив заказчику продукт с оптимальным соотношением цены и качества. Эта машина обладает высокими характеристиками, но при этом стоит дешевле, чем продукция наших конкурентов из других стран», - рассказал директор СКБ Максим Медушевский.
К слову, это не первый заказ для «Eesti Energia». В Эстонии уже успешно эксплуатируется двигатель производства НП ЗАО «Электромаш» мощностью 1250 кВт.
Стоит отметить, что электродвигатель ADZ укомплектован по последнему слову техники. Есть контроль температуры статора, воды, воздуха, антиконденсатный обогрев, присутствует контроль утечек воды, вибрации подшипниковых узлов, частоты вращения. Также к нему можно подключать измерительные приборы – амперметры и вольтметры.
Помимо того, что этот двигатель является самым мощным, он еще и самый высоковольтный из всех его предшественников: номинальное напряжение - 10,5 кВ. Частота вращения выходного вала – 1500 оборотов в минуту.
Сегодня в присутствии представителей заказчика прошло успешное испытание машины. Данный двигатель соответствует европейским стандартам качества. На шильдиках присутствует тот самый логотип CE. Вся документация написана на русском и английском языках.
Но на этом предприятие не останавливается. Уже в мае 2022 года специалисты «Электромаша» планируют выпустить в свет машину с параметрами еще серьезнее, чем нынешние – электродвигатель мощностью 5 МВт. Завод уже получил на него заказ.