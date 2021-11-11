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В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

В России готовят законопроекты об обязательных QR-кодах в магазинах и транспорте

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией прорабатывает с профильными ведомствами законопроекты о введении обязательных QR-кодов в кафе, транспорте и магазинах. Об их внесении в Госдуму будет сообщено дополнительно, заявили журналистам в оперштабе в четверг, сообщает ТАСС

"Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно", - указали в штабе.

В четверг в РБК со ссылкой на источник в правительстве сообщили, что власти внесут два законопроекта об обязательных QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах, а мера будет действовать до июня 2022 года.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила что QR-коды на посещение ряда учреждений введены уже в 77 регионах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что отмена QR-кодов и других ковидных ограничений возможна только после окончания пандемии.
  • Сегодня, 12:52
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