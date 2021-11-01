Вторую неделю члены организационного комитета «Приднестровского качества» объезжают предприятия и индивидуальных предпринимателей (крестьянско-фермерские хозяйства), подавших заявки на участие в этом конкурсе. Проводится он в 19-й раз. Кроме уже ставших привычными номинаций «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Услуги» и «Инновационные разработки», в нынешнем году организаторы (Торгово-промышленная палата, Минэкономразвития, Минсельхозприроды, госадминистрации городов и районов) ввели ещё одну - «Лучший менеджер качества». По словам руководителя проекта «Приднестровское качество» Ольги Герб, пока что члены оргкомитета посетили с десяток претендентов на победу. Впереди ещё порядка сорока.
На сей раз ПНИИСХ решил выставить на конкурс сорта сладкого перца «Гладиатор» и баклажана «Королева Марго», а также гибрид томата «Сокол». Как отметил в интервью нашему информационному агентству директор института Андрей Секриер, считать эти плоды труда селекционеров НИИ абсолютными новинками было бы неправильно. Например, «Королеву Марго» можно встретить уже не только на прилавках приднестровских магазинов и рынков, но и в перечне районированных в России сортов и гибридов овощей. Один из создателей этого сорта баклажана научный сотрудник научной лаборатории паслёновых растений Александр Кушнарёв во время представления своего детища показал видеослайд с фотографией плода на весах с застывшей стрелкой на отметке «800 грамм». «Королева Марго» имеет не совсем обычную для баклажана форму – шарообразную. Есть её зарубежные аналоги по цвету и форме, но, по словам Александра Кушнарёва, они дают только один плод на куст и очень прихотливы в уходе. Что же касается вкуса, то «королевский» баклажан лишён какой-либо горечи и напоминает по вкусу грибы.
«Гладиатор», по словам одного из его создателей Павла Обручкова, один из немногих выведенных на постсоветском пространстве желтоплодных сортов (гибридов) сладкого перца. Его прародителем был сорт «Богатырь» опять же приднестровской селекции, но советских времён. Учёные будущего ПНИИСХ ещё тогда заинтересовались случайно появившейся необычной цветовой формой очень распространённого не только в пределах СССР сорта. На её основе появился новый сорт с не уступающими «Богатырю» вкусовыми качествами, но с более высоким содержанием полезных веществ и очень эффектным при этом плодом.
Гибрид томата «Сокол», по словам заведующей лабораторией паслёновых культур Марии Питюл, является универсалом: одинаково пригоден для консервации, переработки в томатпасту и сок, а главное, вкусен в свежем виде. novostipmr.com