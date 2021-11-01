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В связи с отставкой Додона утверждены изменения в комитетах парламента Молдовы

В связи с отставкой Додона утверждены изменения в комитетах парламента Молдовы

В постоянных и специальных комитетах парламента РМ произошли перестановки в связи с отставкой Игоря Додона.

Вице-председатель парламента Влад Батрынча (парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов) назначен сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Республики Молдова и Федеральным собранием Российской Федерации. Ранее эту должность занимал Игорь Додон, передает point.md ссылаясь на unimedia.info

Так же членом комиссии стал депутат БКС Адриан Лебединский.

Еще одно изменение, внесенное парламентом, связано с назначением Адриана Лебединского главой делегации парламента Республики Молдова в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (APCEMN). Адриан Лебединский также сменил на этом посту бывшего депутата Игоря Додона.

Также сегодня парламент изменил номинальный состав некоторых постоянных комиссий.

point.md
  • Сегодня, 07:08
  • DTV
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