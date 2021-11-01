В постоянных и специальных комитетах парламента РМ произошли перестановки в связи с отставкой Игоря Додона.
Вице-председатель парламента Влад Батрынча (парламентская фракция Блока коммунистов и социалистов) назначен сопредседателем Межпарламентской комиссии по сотрудничеству между парламентом Республики Молдова и Федеральным собранием Российской Федерации. Ранее эту должность занимал Игорь Додон, передает point.md ссылаясь на unimedia.info
Так же членом комиссии стал депутат БКС Адриан Лебединский.
Еще одно изменение, внесенное парламентом, связано с назначением Адриана Лебединского главой делегации парламента Республики Молдова в Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (APCEMN). Адриан Лебединский также сменил на этом посту бывшего депутата Игоря Додона.
Также сегодня парламент изменил номинальный состав некоторых постоянных комиссий.