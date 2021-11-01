В Молдове 616 владельцев недвижимости, которые незаконно сдавали в аренду квартиры в первые 9 месяцев года, обязали выплатить 923 тыс. леев. Такие данные привела Государственная налоговая служба (ГНС) 11 ноября.
Как отметили в налоговой, с января по октябрь Государственная налоговая служба зарегистрировала 14 318 договоров аренды недвижимости. Это на 24,81% или на 3 552 больше, чем за такой же период прошлого года, пишет newsmaker.md.
В то же время инспекторы установили личности 4 670 человек, которые вовремя не зарегистрировали договоры о сдаче жилья в аренду.
Как сообщили в ГНС, 616 человек обязали выплатить сборы на общую сумму 758,5 тыс. леев и 53 тыс. леев пени. Кроме того, им выписали штрафы на 111,5 тыс. леев.
Следует отметить, что владельцы сдаваемой в аренду недвижимости должны выплачивать ГНС 7% дохода. Договор необходимо зарегистрировать в ГНС в течение 3 дней после его заключения. Налог на сдачу в аренду недвижимости платят ежемесячно, не позднее 25 числа текущего месяца. newsmaker.md