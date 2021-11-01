Dnestr.TV

 
0

Методист Слободзейской школы стал призёром всемирного лазерного шоу

Методист Слободзейской школы стал призёром всемирного лазерного шоу

Методист по информатизации образования Слободзейской школы №1 и постоянный участник городских, районных и республиканских праздничных мероприятий Игорь Власенко завоевал II и III место в главном всемирном конкурсе лазерных шоу «ILDA Awards». Среди его конкурентов - крупные фирмы, индивидуальные лазерщики, любители со всего мира. Всего 168 соперников. В этом году конкурс и церемония награждения проводились в онлайн-формате, кубки победителям были отправлены почтой.

Как сообщается на сайте слободзейской госадминистрации, Игорь Власенко не новичок в этом деле. Лазерными шоу занимается уже более 6 лет. В 2015 году приобрёл оборудование и программное обеспечение и стал делать первые шаги. Отметим, что по образованию Игорь художник-скульптор, керамист, окончил Кишиневскую академию искусств, поэтому познавал новое для себя направление с интересом и легкостью.

«Первая программа для создания лазерных шоу была хоть из простых, но от именитого производителя - Pangolin Laser Systems. Именно в ней я написал свое первое победное шоу для конкурса, организованного этой же фирмой в 2015 году. В качестве приза мне прислали новое оборудование и лицензию на более современную программу, в которой я работаю и сейчас. С тех пор у меня загорелся огонь в глазах, и я хотел двигаться дальше», - сказал слободзейский лазерщик. Со временем парк оборудования разросся до 5 лазеров. «Кроме этого появилось еще много всего, без чего невозможно сделать красивое и масштабное лазерное шоу», - отмечает слободзеец.

На его счету уже шесть призовых мест в мировых конкурсах. В 2017 году занял два третьих места в конкурсах «Laserfreak Award» (Германия) и «ILDA Awards». Тогда Игорь Власенко принял участие в церемонии награждения, которая проходила в Словакии. Завоёванную награду получил из рук президента ассоциации и познакомился с коллегами из других уголков мира. В 2019 году вновь представил свои шоу в конкурсе, проходившем в г. Орландо, США, и занял третье место. Кроме того, благодаря участию во всемирных состязаниях стал внештатным сотрудником американской фирмы по производству лазерных программ и лазерного оборудования - Pangolin Laser Systems.

Останавливаться на достигнутом слободзеец не собирается. В планах закупка более современного оборудования и создание новых креативных шоу, претендующих на первое место в мировом лазерном пространстве.

Методист Слободзейской школы стал призёром всемирного лазерного шоу

Методист Слободзейской школы стал призёром всемирного лазерного шоу
slobodzeya.gospmr.org
  • Сегодня, 07:25
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Про нас иначе. Виноделие на века
  • Где зарождается вино "Кисловъ"
  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Пресс-тур по "Днестровскому фрукту"
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна