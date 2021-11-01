Минфин РМ опубликовал предложения по бюджетно-налоговой политике на 2022 год. Документ предусматривает пересмотр акцизных ставок на некоторые табачные и никотиновые изделия, а именно - на электронные сигареты и сигариллы.
Проект предполагает введение акциза в размере 1927 леев за литр жидкости, которой заполняют картриджи и “запчасти” электронных сигарет. Эта мера направлена на стандартизацию акцизных ставок и обеспечение выполнения положений Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, пишет deschide.md
Для листовых сигарет, так называемых сигарилл, также предлагается введение акциза в размере 41%, но не менее 959 леев за тысячу штук. Таким образом, на этот продукт будет установлен минимальный уровень акциза, что обеспечит равные условия по сравнению с другими табачными изделиями на рынке. Этот минимальный уровень не был установлен до сих пор, что позволяло продавать сигариллы по гораздо более низкой цене.
При этом власти не меняют согласованный ранее календарь повышения акцизов. Таким образом, согласно плану, установленному на 2021-2023 годы, рост акцизов на сигареты и табачные стики в следующем году составит 15%.
Следует отметить, что благодаря взвешенной фискальной политике государству удалось взять под контроль рост нелегального рынка табачных изделий, доля которого в Республике Молдова на сегодняшний день составляет не более 2%.
В прошлом году Минфин упомянул, что размер акцизов на табачные изделия в 2021-2023 годы будет определяться следующими факторами: увеличение доходов бюджета, постепенное сокращение потребления, обязательства в рамках Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС, акцизная политика в соседних странах и риски, связанные с контрабандой табачных изделий.