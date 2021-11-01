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Центризбирком принял решение отказать в регистрации кандидата Анатолия Дируна

Центризбирком принял решение отказать в регистрации кандидата Анатолия Дируна

По результатам заключения рабочей группы о проверке соответствия порядка выдвижения кандидата Анатолия Дируна требованиям Избирательного кодекса ПМР (в частности, достоверности подписей и иных данных, содержащихся в подписных листах, а также других документов и сведений, представленных кандидатом в Президенты) Центризбирком принял решение об отказе в регистрации Анатолия Дируна в качестве кандидата на пост главы государства.

Как сообщается на сайте Центризбиркома, одно из выявленных нарушений касалось количества достоверных подписей избирателей, представленных для регистрации кандидата. Так, кандидат представил в Центризбирком 8 247 подписей избирателей, собранных в свою поддержку. Это 2,03 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории единого избирательного округа. Из представленных подписей согласно требованиям закона на достоверность проверено 30% – 2 474 подписей, из которых 863 признаны недостоверными. Таким образом, количество достоверных подписей, представленных кандидатом, составило 7 384, что равно 1,82 % от числа избирателей, установленного постановлением ЦИК ПМР.

Напомним, согласно требованиям избирательного законодательства, количество подписей, необходимых для регистрации кандидата, должно составлять не менее 2%, но не более 3% от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа.
cikpmr.com
  • Вчера, 19:03
  • DTV
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