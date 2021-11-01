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Диалог по вопросам железнодорожных перевозок

Диалог по вопросам железнодорожных перевозок

В режиме онлайн состоялось заседание экспертных (рабочих) групп по вопросам железнодорожного транспорта и сообщений.

В ходе встречи ее участники обсудили широкий спектр вопросов, связанных с железнодорожными грузовыми и пассажирскими перевозками через территорию Приднестровья. Обе стороны подтвердили взаимную заинтересованность в возобновлении движения пассажирского поезда по маршруту «Кишинев-Москва» с остановками на станциях Бендеры-2 и Тирасполь.

Молдавская сторона обозначила принципиальную готовность к урегулированию вопроса задолженности перед ГУКП «ПЖД» за реализацию билетов на направлении «Кишинев-Одесса». Были сформулированы позиции относительно перспектив функционирования некоторых иных пассажирских маршрутов.

Приднестровская сторона вновь поставила вопрос о разблокировании возможности провоза нефтепродуктов (ГСМ) через пограничный переход «Слободка-Колбасна», однако представители РМ заявили о том, что их позиция осталась без изменений. Следует напомнить, что внедренный молдавской стороной летом 2016 года административный запрет противоречит положениям Протокольного решения от 30 марта 2012 года, сообщается на сайте МИД ПМР.

Наряду с этим были обсуждены перспективные шаги, реализация которых могла бы привести к повышению объемов транзитных грузоперевозок, в чем есть совместная заинтересованность. В частности, приднестровская сторона пояснила, что ГУКП «ПЖД» установлен минимальный тариф на обозначенную услугу и предложила ГП «ЖДМ» также сделать соответствующую скидку на участке «Кучурган-Галац».

Приднестровская сторона озвучила инициативу об использовании локомотивной тяги ГУКП «ПЖД» для доставки грузов на участке «Слободка-Рыбница» с предоставлением соответствующий скидки в 25% со стороны РМ, а также обозначила исторический вопрос о необоснованности взимания ГП «ЖДМ» тарифов за доставку грузов на пути грузополучателя (то есть за перевозочный процесс, фактически осуществляемый силами и средствами ГУКП «ПЖД»).

В завершение встречи приднестровская сторона поставила вопрос о пролонгации срока действия Протокольного решения от 30 марта 2012 года в качестве положительного сигнала для бизнеса. Стороны условились продолжить диалог в ходе предстоящих встреч на уровне экспертных (рабочих) групп, а также руководств железнодорожных администраций Приднестровья и Молдовы.
mid.gospmr.org
  • Сегодня, 10:00
  • DTV
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