В Приднестровье с 1 января 2022 года снизятся ставки ввозных таможенных пошлин на свежие розы и орхидеи.
Правительство по поручению Президента ПМР внесло изменения в правовую базу в части уменьшения размера таможенной пошлины при импорте некоторых категорий срезанных цветов, сообщает Минэкономразвития.
В соответствии с изменениями, со следующего года ставка ввозной таможенной пошлины в отношении свежих роз уменьшена в 2 раза, в отношении орхидей – в 3,5 раза.
Как пояснили в Государственном таможенном комитете, изменения коснулись 06 группы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень).
Ставка ввозной таможенной пошлины снижена на розы и орхидеи: