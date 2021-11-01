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Ввозная пошлина на розы и орхидеи снизится

Ввозная пошлина на розы и орхидеи снизится

В Приднестровье с 1 января 2022 года снизятся ставки ввозных таможенных пошлин на свежие розы и орхидеи.

Правительство по поручению Президента ПМР внесло изменения в правовую базу в части уменьшения размера таможенной пошлины при импорте некоторых категорий срезанных цветов, сообщает Минэкономразвития.

В соответствии с изменениями, со следующего года ставка ввозной таможенной пошлины в отношении свежих роз уменьшена в 2 раза, в отношении орхидей – в 3,5 раза.

Как пояснили в Государственном таможенном комитете, изменения коснулись 06 группы Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности (живые деревья и другие растения; луковицы, корни и прочие аналогичные части растений; срезанные цветы и декоративная зелень).

Ставка ввозной таможенной пошлины снижена на розы и орхидеи:

0603 11 000 – розы: с 0,15$ до 0,10$ за 1 шт;

0603 13 000 – орхидеи: с 0,35$ до 0,10$ за 1 шт.
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