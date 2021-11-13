Корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Mount Whitney и ракетный эсминец USS Porter прибыли в Румынию.
Судна прибыли в морской порт Констанцы, передает gazeta.ru
«Мы с нетерпением ждем возможности укрепить наше Североатлантическое партнерство, пока мы здесь, в этом замечательном портовом городе», — говорится на странице шестого флота ВМС США в Twitter.
Днем ранее Минобороны России сообщало, что американские эсминец Porter, штабной корабль Mount Whitney и танкер John Lenthall находятся в юго-западной части Черного моря и продолжают движение в западном направлении.
Также российские радары за сутки засекли шесть полетов разведывательных самолетов стран НАТО в воздушном пространстве над Черным морем.
Действия США в Черном море в российском военном ведомстве сочли агрессивными. gazeta.ru