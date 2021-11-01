Dnestr.TV

 
0

В ПФР сообщили, что пенсионный возраст для многодетных матерей может быть снижен

В ПФР сообщили, что пенсионный возраст для многодетных матерей может быть снижен

Многодетные матери, воспитавшие детей до достижения ими возраста восьми лет, могут выйти на пенсию на три-десять лет ранее положенного срока. Об этом сообщается на сайте Пенсионного фонда России по Кабардино-Балкарии.

Выход на пенсию для многодетных матерей будет зависеть от количества детей. "Женщины, родившие трех детей, приобретают право на пенсию в 57 лет. Общеустановленный возраст снижается на три года. Женщины, родившие четырех детей, приобретают право на пенсию в 56 лет. Общеустановленный возраст снижается на четыре года. Женщины, родившие пять и более детей, выходят на пенсию в 50 лет. Общеустановленный возраст снижается на 10 лет", - говорится на сайте Пенсионного фонда, передает ТАСС.

Для женщин, родивших одного или двух детей, снижение пенсионного возраста не предусмотрено, они выходят на пенсию в 60 лет.

Обязательное условие для назначения пенсии для всех перечисленных категорий - это отсутствие факта лишения родительских прав, либо отмены усыновления. Без необходимого количества страхового стажа и определенной величины индивидуального пенсионного коэффициента, претендовать на льготы также невозможно.
tass.ru
  • Сегодня, 09:04
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна