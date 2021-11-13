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В Черном море прошли учения с участием Украины, США, Турции и Румынии.

В Черном море прошли учения с участием Украины, США, Турции и Румынии.

Украинские военно-морские силы провели тренировки с кораблями ВМС США, Турции и Румынии в акватории Черного моря.

Об этом сообщает пресс-служба ВМС Украины, пишет "Европейская правда", передает eurointegration.com.ua

В тренировках, в частности, был задействован флагман 6-го флота США - корабль управления Mount Whitney. Также была привлечена авиация американских ВМС - патрульный самолет P-8 "Poseidon" и вертолет.

В общей сложности в тренировке приняли участие 7 кораблей, два из которых от украинских ВМС - патрульный катер "Славянск" и средний десантный корабль "Юрий Олефиренко".

Целью тренировки была отработка взаимодействия в составе многонациональной тактической группы в соответствии со стандартами НАТО и повышение уровня совместимости с флотами Альянса.

Кроме того, подобные меры позволяют поддерживать безопасность в Черном море, совершенствовать обучение экипажей кораблей ВМС Украины и ВМС США для выполнения совместных морских операций.

Во время выполнения тренировки в определенном районе были отработаны элементы тактического маневрирования, тренировки по сигналопроизводству с использованием международной системы сигналов, освещение морской обстановки в районах интенсивного гражданского судоходства, тренировки по связи и т.д.
eurointegration.com.ua
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