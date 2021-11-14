По состоянию на утро 13 ноября простаивают 90 процентов мощностей государственных ТЭС украинской компании «Центрэнерго». Об этом свидетельствуют данные диспетчера «Укрэнерго».
Шестьдесят процентов мощностей, по информации УНИАН, простаивают из-за нехватки угля.
Не работают 14 энергоблоков, что, как отмечается, является рекордом. Еще шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности, передает eadaily.com.
Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что Министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения.
При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений в стране. Министр энергетики Герман Галущенко, в свою очередь, в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт. eadaily.com