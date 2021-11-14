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На Украине остановлены 90% государственных ТЭС

На Украине остановлены 90% государственных ТЭС

По состоянию на утро 13 ноября простаивают 90 процентов мощностей государственных ТЭС украинской компании «Центрэнерго». Об этом свидетельствуют данные диспетчера «Укрэнерго».

Шестьдесят процентов мощностей, по информации УНИАН, простаивают из-за нехватки угля.

Не работают 14 энергоблоков, что, как отмечается, является рекордом. Еще шесть блоков находятся на разных стадиях ремонта оборудования. Нагрузку несут всего 3 блока из 23 государственных ТЭС, что составляет 10% их мощности, передает eadaily.com.

Ранее агентство УНН со ссылкой на источник сообщило, что Министерство энергетики Украины разрабатывает план по предотвращению кризиса в энергетике в связи с высокими ценами на газ и дефицитом угля. По информации источника, от принятого решения зависит, начнется ли на Украине очередной энергетический кризис, который грозит веерными отключениями электричества для промышленных объектов и населения.

При этом премьер Украины Денис Шмыгаль опроверг информацию о подготовке правительством плана веерных отключений в стране. Министр энергетики Герман Галущенко, в свою очередь, в конце сентября заявил об отставании страны от намеченных планов накопления запасов угля для прохождения отопительного сезона и намерениях увеличить собственную добычу и импорт.
eadaily.com
  • Сегодня, 09:13
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