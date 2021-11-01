Румыния планирует разместить на своей территории небольшие ядерные реакторы американского производства.
Румыния может стать площадкой для первых малых модульных ядерных реакторов (SMR) в Европе после соглашения между американской энергетической компанией NuScale и государственным производителем ядерной энергии Nuclearelectrica, сообщает mybusiness.md emerging-europe.com.
Будучи намного дешевле, чем обычные ядерные реакторы, SMR представляют собой идеальное решение для стран с развивающейся экономикой, переходящих от использования ископаемого топлива. Однако эта технология еще не одобрена ЕС.
Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет, чтобы к 2028 году была введена в эксплуатацию электростанция, состоящая из кластера из шести SMR.
О сделке объявили Йоханнис и специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри во время климатической конференции COP26 в Глазго, Шотландия.
В заявлении Госдепартамента США говорится, что, внедряя в первую очередь инновационные чистые технологии США, Румыния делает не только первый шаг, «но огромный технологический скачок» в продвижении действий по борьбе с изменением климата и доступа к чистой энергии в критически важной части Европы и мира".
«Эти многомиллиардные усилия создают тысячи рабочих мест в обеих странах, укрепляют европейскую энергетическую безопасность, поддерживают самые высокие стандарты ядерной безопасности, физической безопасности и нераспространения и, что важно, решают проблему климатического кризиса с помощью чистой энергии", - уверены в Госдепе.
Правда скептики указывают на то, что если кластер в Румынии будет запущен, это будет первое развертывание реакторов SMR в мире.
Пока не было предложено никаких вариантов относительно того, как Румыния будет покрывать стоимость своего завода SMR, и где он будет расположен.