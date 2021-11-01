Dnestr.TV

 
0

Румыния, первой в мире, хочет размещать американские малые ядерные реакторы

Румыния, первой в мире, хочет размещать американские малые ядерные реакторы

Румыния планирует разместить на своей территории небольшие ядерные реакторы американского производства.

Румыния может стать площадкой для первых малых модульных ядерных реакторов (SMR) в Европе после соглашения между американской энергетической компанией NuScale и государственным производителем ядерной энергии Nuclearelectrica, сообщает mybusiness.md emerging-europe.com.

Будучи намного дешевле, чем обычные ядерные реакторы, SMR представляют собой идеальное решение для стран с развивающейся экономикой, переходящих от использования ископаемого топлива. Однако эта технология еще не одобрена ЕС.

Президент Румынии Клаус Йоханнис хочет, чтобы к 2028 году была введена в эксплуатацию электростанция, состоящая из кластера из шести SMR.

О сделке объявили Йоханнис и специальный посланник президента США по вопросам климата Джон Керри во время климатической конференции COP26 в Глазго, Шотландия.

В заявлении Госдепартамента США говорится, что, внедряя в первую очередь инновационные чистые технологии США, Румыния делает не только первый шаг, «но огромный технологический скачок» в продвижении действий по борьбе с изменением климата и доступа к чистой энергии в критически важной части Европы и мира".

«Эти многомиллиардные усилия создают тысячи рабочих мест в обеих странах, укрепляют европейскую энергетическую безопасность, поддерживают самые высокие стандарты ядерной безопасности, физической безопасности и нераспространения и, что важно, решают проблему климатического кризиса с помощью чистой энергии", - уверены в Госдепе.

Правда скептики указывают на то, что если кластер в Румынии будет запущен, это будет первое развертывание реакторов SMR в мире.

Пока не было предложено никаких вариантов относительно того, как Румыния будет покрывать стоимость своего завода SMR, и где он будет расположен.

mybusiness.md
  • Вчера, 08:43
  • DTV
  • Просмотров: 66
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...

    • Moldova+

  • Игорь Додон выступил на онлайн-заседании Высшего Евразийского экономического совета
  • В продолжение темы: Не убедили или Эта вонь у нас фенолом зовется?
  • Александр КОВАЛЬЧУК: Говорить с обществом и оздоравливать его - для этого я решил стать журналистом
  • Зелёный город
  • Старые Автомобили Нас Убивают
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • В пунктах регистрации транспортных средств стали доступ ...
  • В ЕП призвали приостановить безвизовый режим для украин ...
  • Над Молдовой висит плотное облако SO2 - оксида серы
  • И снова, здравствуйте! В Приднестровье в этом месяце вт ...
  • В Молдове новые тарифы в Агентстве публичных услуг
  • В Тирасполе построят коттеджный поселок для медиков и м ...
  • Проба пера. Ромская молодежь учится журналистскому делу
  • Переговоры России и Молдовы по газу прошли безрезультат ...
  • Пятый кандидат в "президентской гонке"
  • Резонансное дело: миллион рублей за смерть пациента с C ...
    •  

    Инфо

    Участник конкурса сайтов RUССКОЕ ЗАRUБЕЖЬЕ-2015
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна