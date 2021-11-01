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Инфляция на потребительском рынке ПМР

Инфляция на потребительском рынке ПМР

Инфляция по итогам января-октября 2021 года в Приднестровье составила шесть процентов. За обозначенный период больше всего подорожали продукты питания – на девять процентов. Непродовольственные товары за десять месяцев текущего года стали дороже более чем на пять процентов. Тарифы на услуги повысились на полтора процента.

Индексы потребительских цен за январь-октябрь 2021 года:

- на продовольственные товары – 108,98%;
- на непродовольственные товары – 105,30%;
- тарифы на услуги – 101,59%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 105,94%.

Октябрьская инфляция

По итогам октября 2021 года в Приднестровье зафиксирована инфляция. Повышение общего уровня цен на товары и услуги в течение месяца составило порядка полтора процента.

В отчетный период подорожали продовольствие и непродовольственные товары, скорректировались тарифы на услуги.

Продовольствие за отчетный месяц стало дороже почти на три процента. Больше всего подорожали: яйца; овощи, исключая картофель; мясопродукты; сыр; кондитерские и макаронные изделия.

Непродовольственные товары за отчетный месяц стали дороже на один процент. Наиболее подорожали: топливо; мебель; ткани хлопчатобумажные; парфюмерно-косметические товары; инструменты; ковры и ковровые изделия; бумажно-беловые товары.

В среднем тарифы на услуги в октябре остались на прежнем уровне. Подорожал газ сжиженный, бытовые услуги прачечных и фотоателье, скорректированы тарифы в сторону увеличения на услуги образования и пассажирского транспорта.

Индексы потребительских цен за октябрь 2021 года:

- на продовольственные товары – 102,82%;
- на непродовольственные товары – 101,00%;
- тарифы на услуги – 100,11%;
- сводный индекс потребительских цен (инфляция) – 101,54%.

Иван Тыняев, NewsPMR.Com
  • Вчера, 08:50
  • DTV
  • Просмотров: 81
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