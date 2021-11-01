Еврокомиссия сегодня, в понедельник 15 ноября, решила признать на территории стран ЕС сертификаты о вакцинации от коронавируса COVID-19, выдаваемые в Грузии, Молдавии, Сербии и Новой Зеландии, сообщаетinterfax.ru
"Четыре страны будут подключены к системе ЕС, и их сертификаты о вакцинации от COVID-19 будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты, выдаваемые гражданам в странах ЕС", - отмечается в заявлении.
Таким образом, к настоящему моменту к электронной системе ЕС о вакцинации подключены 49 стран и территорий на пяти континентах.
Перечисленные страны также будут признавать сертификаты о вакцинации, выдаваемые в странах Евросоюза. Решения вступают в силу с 16 ноября.
Система цифровых COVID-сертификатов ЕС включает три различных типа сертификатов COVID-19: сертификат вакцинации, сертификат теста и сертификат лечения. Цифровой COVID-сертификат ЕС может быть выдан и использован во всех государствах-членах ЕС для облегчения свободного передвижения во время пандемии COVID-19, пишет point.md
Все граждане ЕС и члены их семей, а также граждане третьих стран, которые имеют право проживать или законно проживать в государствах-членах или право путешествовать в другие государства-члены, имеют право на получение этих сертификатов бесплатно. Цифровой COVID-сертификат ЕС включает в себя только минимальный набор информации, необходимой для подтверждения и проверки статуса владельца: вакцинированное лицо, лицо с отрицательным результатом теста или вылечившееся.
Вакцинация не является обязательным условием для возможности путешествовать. Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение в пределах ЕС, независимо от того, вакцинированы они или нет.