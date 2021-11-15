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Что будет с долгом Приднестровья по газу: объяснения Спыну

Что будет с долгом Приднестровья по газу: объяснения Спыну

Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну подтвердил, что Приднестровье готово взять на себя оплату долга за газ перед "Газпромом". К решению проблемы должен подключиться поставщик с левого берега Днестра "Тираспольтрансгаз", сообщает ru.sputnik.md. Однако по закону он не имеет права вести прямые отношения с "Газпромом" и для этого нужна специальная лицензия.

Спыну подтвердил, что приднестровский поставщик готов подключиться к решению вопроса долга и уже подал заявление в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ).
"Это правда, "Тираспольтрансгаз" направил соответствующий запрос в НАРЭ. Согласно положениям закона, такие лицензии выдает НАРЭ, а не правительство. Поэтому ждем решения агентства", - заявил Спыну.

В то же время Спыну отметил, что вопрос о переводе долга на счета "Тираспольтрансгаза" пока не рассматривается."Такой вопрос о переводе долга на их счет мы пока не рассматривали", - добавил Спыну.

Ранее лидер Приднестровья Вадим Красносельский на пресс-конференции затронул тему долга за газ левого берега Днестра и сообщил, что приднестровская сторона готова взять на себя долги. Он пояснил, что для этого тираспольский поставщик "Тираспольтрансгаз" должен получить специальную лицензию.
Позднее глава "Молдовагаза" Вадим Чебан отметил, что один из вариантов по оплате приднестровского долга - это его перевод на счет "Тираспольтрансгаза".


Президент Молдовы Майя Санду в декабре прошлого года говорила, что общий долг Молдовы перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов.
С учетом пени на октябрь 2021 года, по данным "Молдовагаза", речь идет уже о сумме около 700 миллионов долларов.

источник:ru.sputnik.md
  • Вчера, 16:29
  • DTV
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